Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wieder Randalierer in Stadtroda unterwegs

Stadtroda (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag zogen abermals Unbekannte randalierend durch Stadtroda. Im Tachover Ring, Am Burgblick und Goetheweg traten und schlugen sie von mindestens vier Fahrzeugen Außenspiegel ab. In einer Baustelle gegenüber der Regelschule rissen sie Bauzäune um. Der angerichtete Schaden wird mit 3.000 Euro angegeben. Weitere Geschädigte und Zeugen zum Vandalismus wenden sich bitte an die PI Saale-Holzland unter der 036428 640 oder jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell