Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gartenhütte abgebrannt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eine hölzerne Gartenhütte fing in der Nacht von Donnerstag zu Freitag in Zöllnitz Feuer. Die Hütte brannte vollständig aus und so entstand ein Sachschaden von geschätzten 5000 Euro. In der Hütte waren diverse Garten- und Heimwerkerutensielen gelagert. Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist bisher noch unklar und nun Gegenstand der Ermittlungen.

