Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wohnung aufgebrochen

Jena (ots)

Unbekannte sind am Donnerstagabend in eine Wohnung in der Anna-Siemsen-Straße eingebrochen. Der Nutzer der Wohnung ist gegen 18:00 Uhr in Richtung Erfurt aufgebrochen. Als er gegen 00:30 Uhr zurückkehrte musste er feststellen, dass Unbekannte seine Wohnungstür gewaltsam aufgetreten und seine komplette Wohnung auf links gedreht haben. Sämtliche Schränke waren geöffnet und wurden durchwühlt. Entwendet haben die Unbekannten Bargeld, ein Fernsehgerät, sowie diversen Schmuck. Wie hoch der gesamte Beuteschaden ist, muss noch genau ermittelt werden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Bei Hinweisen wenden sie sich bitte an die Polizei Jena unter 03641- 810

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell