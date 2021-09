Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrzeugaufbruch misslungen

Jena (ots)

In der Rudolf-Breitscheid-Straße in Jena haben unbekannte Täter versucht einen Pkw aufzubrechen. Der oder die Täter haben mit einem unbekannten Werkzeug ein Schloss des Fahrzeuges komplett entfernt. Dieses konnte im Nahbereich, in einem Gebüsch, wieder aufgefunden werden. Ein weiteres Schloss wurde durch die Täter beschädigt. Allerdings gelang es den Langfingern nicht ins Innere des Fahrzeuges zu gelangen. Somit ist kein Beute- aber Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro entstanden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell