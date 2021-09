Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Moped vor Haustür gestohlen

Jena (ots)

Samt Schloss haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag eine Simson S51 aus der Ernst-Scheller-Straße gestohlen. Der 18-jährige Eigentümer meldete sich am Donnerstagmorgen und teilte mit, dass das Moped, welches mittels Schloss an einem Fahrradständer angeschlossen war, durch Unbekannte entwendet wurde.

