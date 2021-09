Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Baukran beschädigt

Jena (ots)

In der Nacht zu Donnerstag haben Unbekannte von einer Baustelle in der Frongasse in Jena einen Baukran funktionsuntüchtig gemacht. Der oder die Täter verschafften sich Zugang zum Baugelände und durchtrennten verschiedene Starkstromkabel, welche sie im Anschluss mitnahmen. Der geschätzte Beutewert beläuft sich auf etwa 300 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell