Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrradfahrer übersehen

Jena (ots)

Einen Zusammenstoß zwischen einem 30-jährigen Radfahrer und einem Suzuki, mussten am Donnerstagmorgen die Einsatzkräfte der Polizei Jena aufnehmen. Der junge Mann befuhr auf der Naumburger Straße den linken Gehweg und radelte stadtauswärts. Der 54-jährige Autofahrer wollte aus dem Michael-Häusler-Weg auf die Naumburger Straße auffahren und übersah hierbei den Fahrradfahrer. Folglich konnte eine Kollision nicht mehr vermieden werden, der Radler stürzte und wurde anschließend leicht verletzt ins Klinikum gebracht.

Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich in den Nachmittagsstunden in der Wiesenstraße. Ein Mitsubishi-Fahrer beabsichtigte aus der Straße Am alten Gaswerk auf die Wiesenstraße aufzufahren und übersah hierbei den vorfahrtsberechtigten 47-jährigen Radfahrer mit seinem 2-jährigen Kind, welche die Straße auf dem Radweg kreuzten. Folglich kippte das Fahrrad um und der 2-Jährige und sein Vater stürzten. Beide wurden zur Abklärung ins Klinikum gebracht.

