Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Graffiti

Weimar (ots)

In der Zeit vom 01.09.2021 bis 02.09.2021, 18:00 Uhr wurden durch unbekannte Täter an die Pfeiler der Kegelbrücke verschiedene Buch-staben in unterschiedlichen Farben sowie ein grüner Teufelskopf gesprüht.Die Tags hatten einen Größe von 2 x 3 Metern. Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Klassik-Stiftung auf ca. 1.000 Euro. Hinweise zu dem oder den Tätern liegen derzeit noch nicht vor.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell