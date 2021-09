Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall

Weimar (ots)

An der Autobahnanschlußstelle Weimar ereignete sich am 02.09.2021 gegen 16:40 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein Fahrer eines VW Tiguan bremste sein Fahrzeug auf der Autobahnabfahrt ab. Ein nachfolgender Seat-Fahrer erschrank dadurch nach eigenen Angaben, lenkte nach links um eine Kollision zu vermeiden und touchierte hierbei die Leitplanke. Im Anschluß lenkte er den Pkw wieder zur Fahrbahnmitte und fuhr, abgelenkt von seinen Instrumenten im Pkw, auf den vor ihm an der Lichtsignalanlage wartenden Pkw auf. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 2.000 Euro, der Schaden an der Leitplanke beläuft sich auf 1.500 Euro. Personen wurden nicht verletzt, allerdings konnten die Beamten bei der Unfallaufnahme einen deutlichen Alkoholgeruch beim Verursacher wahrnehmen.Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,95 Promille.Sein Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutentnahme angeordnet.

