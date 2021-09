Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfallflucht

Weimar (ots)

Am 02.09.2021 gegen 12:00 Uhr stellte eine Bürgerin Beschädigungen an ihrem Pkw Skoda fest. Das Fahrzeug hatte sie in der Leonhard-Frank-Straße, gegenüber dem Eingang zum dortigen Nahkauf geparkt. Der Skoda wies Beschädigungen an der vorderen Stoßstange, dem Radkasten vorn links sowie großflächige Lackschäden auf, welche möglicherweise durch einen Lkw verursacht worden sind. Der Verursacher entfernte sich pflichtwidrig von Unfallort.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell