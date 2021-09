Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wildunfall

Apolda (ots)

Zu einem Wildunfall kam es am 02.09.2021 gegen 22:15 Uhr zwischen Kleinromstedt und Apolda. Plötzlich und unerwartet kam von rechts nach links ein Reh auf die Straße gesprungen. Trotz Einleitung einer Gefahrenbremsung konnte ein Mazda- Fahrer aus Apolda die Kollision nicht mehr verhindern. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 EUR. Das Reh verendete am Unfallort.

