Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Apolda (ots)

Am 02.09.2021 gegen 10:00 Uhr versuchte ein PKW in der Apoldaer Weststraße rückwärts auszuparken und stieß dabei gegen einen ebenfalls geparkten Nissan. Dabei entstand am geschädigten Fahrzeug Lackschaden im Frontbereich in Höhe von ca. 300,- EUR. Das verursachende Fahrzeug verließ pflichtwidrig den Unfallort. Ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht wurde zur Feststellung des Verursachers eingeleitet. Zeugen melden sich bitte bei der PI Apolda.

