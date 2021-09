Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wiedererkannt

Jena (ots)

Einem 27-Jährigen wurde am Dienstag das Fahrrad vor seiner Wohnungstür in Jena von unbekannten Dieben entwendet. Als der junge Mann am Mittwochmittag auf dem Weg zur Polizei war, um den Diebstahl zur Anzeige zu bringen, entdeckte er sein Rad im Burgau-Park. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten dann auch den derzeitigen Nutzer ausfindig machen, der nach eigenen Angaben das Fahrrad im Bereich Stauffenbergstraße gefunden haben will. Doch auch diese Ausrede schützte den 32-Jährigen nicht vor der Anzeige.

