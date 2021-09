Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auf Worte folgten Taten

Jena (ots)

Nachdem ein 34-Jähriger schon angekündigt hat das Fahrzeug einer 32-Jährigen zu beschädigen, ließ er auf seine Worte auch Taten folgen. Der junge Mann begab sich zu dem Fahrzeug, welches in der Anna-Siemsen-Straße in Jena geparkt war und zerkratzte es mit einem unbekannten Gegenstand an der Fahrerseite. Weiterhin beleidigte er die 32-jährige Fahrzeughalterin via Messenger. Der Täter konnte nicht angetroffen werden, aber ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

