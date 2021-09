Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ohne Maske keine Ware

Jena (ots)

Ein junges Pärchen besuchte am Mittwoch in Stadtroda einen Supermarkt. Jedoch entgegen der vorgeschriebenen Regeln betraten sie das Geschäft ohne hierbei eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Als die Frau und der Mann in den Kassenbereich kamen, wurden sie darauf hingewiesen, dass ein Erwerb der Ware nur mit Maske zulässig ist und sie keine Ware erhalten. Daraufhin entgegneten die Beiden, dass ihnen Lebensmittel des täglichen Bedarfs zustehen, passierten den Kassenbereich ohne die Ware zu bezahlen, setzten sich in ihr Fahrzeug und flüchteten.

