Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Evakuierte Mitarbeiter

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Kurze Aufregung herrschte am Mittwochmorgen in einer Firma in Crossen an der Elster. Über die Rettungsleitstelle wurde, gegen 07:30 Uhr, bekannt, dass es zu einer Explosion im Dachbereich kam und es zudem nach Gas riecht. Auch ein Gebäudebrand konnte nicht ausgeschlossen werden. Die Mitarbeiter befanden sich im Firmengebäude, als es zu einem lauten Schlag kam, als dann auch noch Gasgeruch festgestellt wurde, verließen die Mitarbeiter umgehend das Gebäude und begaben sich zum Sammelpunkt. Nachdem die Feuerwehr akribisch prüfte, ist zu vermuten, dass es zu einer Verpuffung in der Gastherme kam. Weder das Gebäude noch Personen haben glücklicherweise Schaden genommen.

