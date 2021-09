Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nach Zusammenstoß geflüchtet

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eine Anzeige wegen Unfallflucht erstattete am Dienstagmorgen ein Mann aus Hermsdorf. Dieser stellte seinen Skoda Am Bahnhof unbeschadet ab. Als er am Folgetag zu seinem Wagen zurückkehrte, musste er feststellen, dass seine Fahrzeugfront Beschädigungen aufweist. Augenscheinlich beim Rückwärtsfahren stieß ein unbekanntes Fahrzeug mit der Anhängekupplung gegen den Skoda und verursachte somit Sachschaden. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Verursacher unerkannt.

