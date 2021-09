Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vom Bolzplatz verdrängt

Jena (ots)

Zu einer Körperverletzung unter jungen Menschen kam es am Dienstagnachmittag auf einem Bolzplatz in der Theobald-Renner-Straße in Jena. Zwei Jungs im Alter von 11- und 12 Jahren befanden sich spielenderweise auf dem Platz, als zwei unbekannte ältere Jugendliche hinzukamen und die Kleineren aufforderten unverzüglich den Platz zu verlassen. Dieser Aufforderung kamen der 11- und 12-Jährige nicht nach, woraufhin zunächst eine verbale Auseinandersetzung entfachte. Diese endete schließlich darin, dass einer der älteren Täter einen Jungen am Hals packte und würgte. Der andere Unbekannte nahm fortfolgend noch den Ball der Kinder an sich, bevor sich die Beiden unerkannt aus dem Staub machten. Die beiden Kinder wurden durch die Auseinandersetzung glücklicherweise nicht verletzt. Beschrieben haben die beiden Zeugen die Täter wie folgt: etwa 18 Jahre alt, ca. 1,85 m groß, schwarze Haare (Seite kurz, oben länger), graue Jogginghose und sie trugen einen Kapuzenpullover mit Schmetterlingen drauf.

Hinweise nimmt die Polizei Jena unter 03641-810 entgegen

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell