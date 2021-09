Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Junge Langfinger

Jena (ots)

Eine 15-jährige Diebin wurde am Dienstagmittag in einem Supermarkt in Jena-Lobeda gestellt. Das junge Mädchen steckte sich Kosmetikartikel im Wert von 10 Euro in die Tasche und passierte anschließend den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Nachdem sie vom Marktpersonal angesprochen und als Langfinger enttarnt wurde, ist ihr Freund auch noch verbal aggressiv geworden. Doch sämtliche verbalen Einwirkungsversuche des Begleiters schützen das Mädchen vor der Anzeige nicht. Auch ein 15-jähriger Junge versuchte sein Glück als Dieb. In einem Markt in Jena-Burgau steckte der Junge Lebensmittel und Bekleidung im Gesamtwert von 60 Euro in seinen mitgeführten Rucksack. Anschließend verließ auch er den Kassenbereich ohne zu bezahlen. Allerdings hatte er seine Rechnung ohne das Ladenpersonal gemacht.

