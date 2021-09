Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wildunfall

Wickerstedt (ots)

Zu einem Wildunfall kam es am 31.08.2021 gegen 20:20 Uhr in Wickerstedt, als plötzlich ein Reh von links nach rechts die Fahrbahn querte. Der 23-jährige Fahrer eines PKW VW konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Es entstand erheblicher Sachschaden am Fahrzeug, das nicht mehr fahrbereit war. Das Reh verendete vor Ort.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell