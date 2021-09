Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch

Sachbeschädigung

Weimar (ots)

Am 31.08.2021 wurde die Polizei durch Mitarbeiter einer Hausverwaltung informiert, dass bei einer Wohnung in der Dr.-Salvador-Allende-Straße die Wohnungstür durch unbekannte Täter eingetreten wurde. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 12.08.2021. 15:00 Uhr bis zum 31.08.2021, 12:30 Uhr. Ob unbekannte Personen die Wohnung betreten haben oder etwas aus dieser entwendet wurde kann derzeit nicht gesagt werden, da sich die Mieterin momentan im Ausland aufhält. An der Eingangstür entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro.

