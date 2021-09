Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall

Weimar (ots)

Am 31.08.2021 gegen 16:15 Uhr befuhr eine Pkw-Fahrerin die B 7 aus Richtung Tröbsdorf kommend in Richtung Ettersburger-Straße. An der Kreuzung B 7 / Ettersburger Straße musste sie verkehrsbedingt halten. Eine nachfolgende Pkw-Fahrerin bemerkte das haltende Fahrzeug zu spät und fuhr auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell