Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wildunfall

Weimar (ots)

Der Fahrer eines VW Transporters befuhr am 01.09.2021 gegen 02:00 Uhr die Landstraße aus Bad Berka kommend in Richtung Gutendorf als plötz- lich ein Reh die Fahrbahn überquerte. Trotz Gefahrenbremsung konnte der Fahrer eine Kollision mit dem Tier nicht verhindern. Am Fahrzeug entstand Sachschaden, Das Reh überlebte den Zusammenstoß nicht.

