Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflucht

Weimar (ots)

Am 31.08.2021 gegen 10:30 Uhr wurde die Weimarer Polizei über eine Unfallflucht in der Humboldtstraße informiert. Der Fahrer eines VW Passat hatte sein Fahrzeug ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt. Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte den VW im Bereich des hinteren linken Kotflügels sowie der hinteren Tür. Der Verursacher entfernte sichim Anschluß pflichtwidrig vom Unfallort. Der entstandene Sachschaden am Passat beläuft sich auf ca. 5.000 Euro.

