Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Außergewöhnliches Diebesgut

Saale-Holzland-Kreis (ots)

In Mertensdorf hatten die Diebe scheinbar Hunger. Wie ein Zeuge am Montag der Polizei meldete, öffneten die Unbekannten den Maschdrahtzaun, betraten das Grundstück und entwendeten hier angepflanzte Tomaten und Pfirsiche im Wert von etwa 50 Euro. Anschließend flüchteten die Obstdiebe in unbekannte Richtung.

