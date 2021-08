Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Erst im Bauwagen geschlafen, dann als ungebetener Fahrgast in Erscheinung getreten

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Auf einem Grundstück in Stadtroda trieb am Montagmorgen ein 26-jähriger Mann sein Unwesen. Durch einen Zeugen wurde der junge Mann auf dem Grundstück festgestellt und aufgefordert dieses zu verlassen. Der 26-jährige Italiener tat aber nicht dergleichen und verweilte bis zum Eintreffen der Polizeibeamten widerrechtlich auf dem Gelände. Anscheinend nächtigte der 26-Jährige in einem Bauwagen und stahl zudem noch ein Feuerzeug und eine Mund-Nasen-Bedeckung. Erst nachdem die Beamten vor Ort eintrafen und die Anzeige wegen Diebstahl und Hausfriedenbruch aufnehmen wollten, entfernte sich der Italiener vom Wohngrundstück. In den Nachmittagsstunden hatten die Beamten erneut das Vergnügen mit dem jungen Mann. Gegen 15:30 Uhr ging bei der Polizei die Meldung ein, dass eine Zeugin nahe der Ortslage Tissa im Wald steht und ein ungebetener Fahrgast in ihrem Wagen Platz genommen hat. Als die Frau zu ihrem Fahrzeug nach einem Spaziergang zurückkehrte, saß plötzlich eine männliche Person auf dem Fahrersitz und bediente sein mitgeführtes Handy. Während des Telefonates mit der Polizei ist der Mann aus dem Wagen gestiegen und hat sich in Richtung Tissa entfernt. Die eingesetzten Kräfte konnten den bis dato Unbekannten schnell habhaft werden und stellten fest, dass es sich um einen "alten Bekannten" handelte. Wie sich während der Anzeigenaufnahme herausstellte, entwendete der 26-Jährige zwei Schachteln Zigarillos aus dem Handschuhfach. Wie der Italiener allerdings in das Fahrzeug gelangte ist bisher unklar, da keine Beschädigungen oder Aufbruchspuren an dem Pkw festgestellt werden konnten und die Zeugin sicher ist, dass sie ihr Fahrzeug verschlossen hat.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell