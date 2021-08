Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Baumaschine beschädigt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

In Lindau haben Unbekannte auf einer Baustelle am vergangenen Wochenende die Scheiben einer Walz eingeschlagen. Der oder die Täter begaben sich auf die Baustelle zwischen Königshofen und Lindau und beschädigten die Asphaltwalze, in dem sie die Scheiben mit einem unbekannten Gegenstand einschlugen. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, kann aktuell noch nicht gesagt werden.

