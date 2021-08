Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geschwindigkeitskontrolle in der Stobraer Straße

Apolda (ots)

In Apolda, in der Stobraer Straße, stadteinwärts auf Höhe der dortigen Kleingartenanlage führten Beamte der Einsatzunterstützung Jena am 30.08.2021, zwischen 06:00 Uhr und 14:00 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle durch. 293 Fahrzeuge durchfuhren die Kontrollstelle. 37 Fahrzeugführer müssen nunmehr mit einem Verwarngeld rechnen, 4 mit einem Bußgeld. Einer von letzteren wird zudem einen Monat zu Fuß gehen, da er mit stattlichen 68 km/h bei erlaubten 30 km/h unterwegs war.

