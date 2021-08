Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Äußerst ungehalten wegen Ladenschluss

Apolda (ots)

Zu einer Bedrohungshandlung kam es am 30.08.2021, gegen 23:00 Uhr in der Erfurter Straße in Apolda. Ein 31jähriger Mann ohne festen Wohnsitz beabsichtigte dort noch etwas zu kaufen, obwohl die Tankstelle bereits geschlossen war. Die 41jährige Mitarbeiterin war zwar noch vor Ort, erklärte dem späteren Täter aber, dass sie ihm nichts mehr verkaufen könne. Woraufhin der Beschuldigte der Frau Schläge androhte, wenn er sie ein andermal in der Stadt treffen würde. Eine Anzeige wegen Bedrohung wurde gefertigt.

