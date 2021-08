Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Plötzlich uneins

Apolda (ots)

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Utenbacher Straße in Apolda kam es am 30.08.2021, gegen 16:00 Uhr zu einer Körperverletzung in Folge übermäßigen Alkoholkonsums. Ein 29jähriger und ein 65jähriger Apoldaer genossen zunächst zusammen im Umfeld des Marktes alkoholische Getränke. Jedoch kam es wenig später zwischen beiden zu einem Wortgefecht und plötzlicher einhergehender Uneinigkeit, was den 29jährigen veranlasste den Älteren zwei Mal mit der Faust ins Gesicht zu schlagen, so dass dieser stürzte. Er trug leichte Schürfwunden an der Stirn davon. Ein Arzt wurde nicht gewünscht. Nunmehr hat der junge Mann mit einer Anzeige wegen Körperverletzung zu rechnen.

