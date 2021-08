Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch

Diebstahl

Weimar (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit vom 28.08.2021, 16:30 Uhr bis zum 30.08.2021, 06:40 Uhr Zugang zu einer Baustelle in der Eduard-Rosenthal-Straße. Dort hebelten sie die Türen von zwei Wohncontainern auf. Aus den Containern wurden diverse Werkzeugmaschinen entwendet.Es handelt sich unter anderem um Handkreissäge, Bohrhammer, Bohrmaschine, Steinschneidemaschine und mehrere Akkus im Gesamtwert von ca. 7.400 Euro. Der Schaden an den Containertüren beläuft sich auf etwa 360 Euro.

Eine andere Firma meldete einen Einbruch in ihren Container auf dieser Baustelle im gleichen Tatzeitraum. Dieser Container, welcher zu einem Büro umgebaut war, wurde durch den oder die unbekannten Täter betreten und durchwühlt. Es wurde auch versucht einen weiteren Bürocontainer mittels einer Brechstange zu öffnen, dies misslang allerdings. Aus diesem Container wurde ausser Arbeitshandschuhen nichts entwendet. Die verwendete Brechstange ließen die Täter zurück. Es entstand ein Schadenvon ca. 350 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell