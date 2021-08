Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wildunfall

Weimar (ots)

Am 30.08.2021 gegen 20:00 Uhr fuhr der Fahrer eines Pkw Seat die Landstraße aus Ramsla kommend in Richtung Ettersbergsiedlung als plötzlich ein Reh die Fahrbahn überquerte. Der Fahrer konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Das Tier war derart erschrocken, dass es in der weiteren Folge in einen entgegenkommenden Pkw lief. Das Reh wurde tödlich verletzt, an den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

