Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall

Weimar (ots)

Der Fahrer eines Pkw VW Golf befuhr am 30.08.2021 gegen 16:15 Uhr von Gelmeroda kommend in Richtung Weimar. Kurz nach dem Ortseingang Weimar fuhr er mit seinem Fahrzeug auf den Gehweg, welcher auch für Radfahrer freigegeben ist. Eine in gleicher Richtung fahrende Radfahrerin konnte den Pkw aufgrund der örtlichen Gegebenheiten nicht rechtzeitig sehen, konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem Fahrzeug. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Am Pkw und am Fahrrad entstand Sachschaden.

