Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Teure Fahrräder vom zur Tatzeit bewohnten Wohnmobil gestohlen

Bad Sulza (ots)

In Bad Sulza, Wunderwaldstraße kam es am 26.08.2021, im Zeitraum zwischen 00:15 Uhr und 08:00 Uhr zum Diebstahl zweier Pedelecs der Marken "Focus Jam Hardtail" sowie "Focus Jam Fully", welche auf einem Fahrradträger an einem Wohnmobil montiert und zusätzlich mittels Schloss gesichert waren. Die Familie mit zwei Kindern schlief während der Tathandlung im besagten Wohnmobil. Dies hielt den oder die Täter jedoch nicht davon ab, die Räder des nächtens durch Lösen diverser Schrauben samt Haltebügel und Schloss zu entwenden. Es wurden umfangreiche Spuren am Fahrzeug und im Umfeld gesichert und die Räder im Anschluss zur Fahndung ausgeschrieben. Sie hatten einen Wert von insgesamt 13.000 Euro. Auch hier werden Zeugen gesucht!

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell