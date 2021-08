Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schmierfinken in der Jägerstraße unterwegs

Apolda (ots)

In der Jägerstraße in Apolda kam es im Tatzeitraum 25.08.2021, 15:30 Uhr bis 26.08.2021, 06:00 Uhr zur Sachbeschädigung an mehreren Häusern. Unbekannte Täter hatten insgesamt 7 Fassaden, Hauseingangstüren, Treppen und Tore mit schwarzer Farbe beschmiert, so dass nach ersten Schätzungen jeweils ein Schaden in Höhe von ca. 200 bis 500 Euro entstand.

Bereits am Vortag meldete sich gegen 10:15 Uhr eine Anwohnerin auf der Polizeiinspektion Apolda und teilte mit, dass es zwischen dem 23.08.2021, 23:00 Uhr und dem 24.08.2021, 09:30 Uhr zu einer Beschädigung an ihrem Haus durch Beschmieren mittels Farbe gekommen sei. Im Laufe des Tages wurden noch weitere 6 Geschädigte aus der Jägerstraße bekannt. Nun werden dringend Zeugen gesucht, um der Täter alsbald habhaft zu werden. Erkenntnisse bitten wir der örtlichen Polizei unter der Telefonnummer 03644/541-0 mitzuteilen.

