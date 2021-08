Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zu betrunken zum Fahren

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein 38-Jähriger befuhr am Donnerstagnachmittag den Radweg in der Jenaer Straße in Stadtroda. Auf Höhe des Klärwerkes stürzte der Mann und zog sich hierbei leichte Verletzungen am Bein zu. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten, dass der 38-Jährige erheblich nach Alkohol riecht. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Auf ging es zur Blutentnahme. Das Fazit: Neben seinen Verletzungen hat sich der Mann nun noch eine Anzeige eingehandelt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell