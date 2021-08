Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Klebrige Finger

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Klebrige Finger hatte scheinbar ein 15-Jähriger am Donnerstag in Stadtroda. Aus einem Markt in der Jenaer Straße entwendete der junge Mann Lebensmittel im Wert von 12 Euro und wurde, nachdem er die Kasse ohne zu bezahlen verlassen wollte, von Angestellten angesprochen. Eine Anzeige wurde aufgenommen und der junge Langfinger an seine Eltern übergeben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell