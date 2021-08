Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Spur hinterlassen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Seine Spur hat am Donnerstagmorgen ein Traktor im Bereich Meusebach hinterlassen. Auf der Kreisstraße zog die landwirtschaftliche Zugmaschine eine Ölspur bis in den Wald hinein hinter sich her. Doch der Fahrzeugführer hatte bereits den Vorfall gemeldet. Die Feuerwehr und die Straßenmeisterei kümmerten sich um die Reinigung der Straße. Die Polizei wurde vor Ort nicht mehr benötigt, da der Verursacher festgestellt werden konnte.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell