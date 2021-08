Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aus Schuppen geklaut

Jena (ots)

Ein hochwertiges E-Bike wurde am Donnerstag in der Zeit von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr in der Wackenroderstraße in Jena aus einem Schuppen entwendet. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zum Grundstück und nahmen aus dem Schuppen das Bike der Marke GIANT samt Schloss. Anschließend gelingt es den Tätern, unerkannt zu entkommen. Das entwendete Fahrrad hat einen Wert von über 3000 Euro.

