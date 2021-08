Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Alle guten Dinge sind Zwei

Jena (ots)

Am Donnerstagmittag meldet ein Zeuge der Polizei, dass sich in der Stauffenbergstraße in Richtung Ritterstraße eine männliche Person bewegt, die gegen Autos schlägt. Des Weiteren hat der Mann das Fahrrad eines Postzustellers umgeworfen. Sowohl an dem Postfahrrad, als auch an einem Fahrzeug entstand Sachschaden. Die Höhe wird aktuell auf etwa 700 Euro geschätzt. Da sich der 26-jährige, stark alkoholisierte, polnische Staatsbürger äußerst unkooperativ zeigte, zunehmend aggressiver wurde und den Anweisungen der Polizeibeamten keinerlei Folge leistete, wurde er in Gewahrsam genommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,2 Promille. Nachdem er dann bei der Polizei etwas ausnüchtern und seinen Gemütszustand etwas beruhigen konnte, wurde er in den Nachmittagsstunden wieder entlassen. Doch dauerte es nicht lange, bis der Mann wieder auf dem Tableau erschien. Gegen 20:00 Uhr meldete sich eine Zeugin aus der Neugasse und teilte einen ähnlich gelagerten Sachverhalt wie in den Morgenstunden mit. Wenig überrascht waren die Beamten, erneut den 26-Jährigen anzutreffen. Folglich alles wieder auf Anfang und sein Weg führte ihn in die Gewahrsamszelle. Letztlich wurde der Mann unter Polizeibegleitung in die Psychiatrie geschafft. Um die Anzeige kam er dennoch nicht herum.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell