Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Graffiti

Weimar (ots)

In der Zeit vom 25.08.2021, 18:00 Uhr bis zum 26.08.2021, 15:00 Uhr wurden in Bad Berka zwei Gebäude, eines davon der ehemalige Bahnhof, mit Graffiti besprüht. Die Schriftzüge hatten die Abmessungen von 14 x 3 Meter sowie 20 x 3 Meter. Die Farbgebung war in beiden Fällen identisch. Hinweise auf den Künstler liegen derzeit nicht vor. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

