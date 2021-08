Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Trunkenheit

Weimar (ots)

Am 26.08.2021 gegen 23:50 Uhr wurde in Gelmeroda der Fahrer eines VW Golf einer Kontrolle unterzogen. Hier ergab der Alkoholtest einen Wert von 0,61 Promille. Da der Herr durch seine Frau in einem zweiten Pkw begleitet wurde und diese nicht dem Alkohol zugesprochen hatte, blieb sein Fahrzeug stehen und er konnte die Heimfahrt als Beifahrer antreten. Ihn erwartet ein Bußgeld wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

