Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sachbeschädigung

Weimar (ots)

Am 26.08.2021 gegen 11:15 Uhr stellte der Eigentümer eines VW Passat fest, dass sein in der Marcel-Paul-Straße geparkter Pkw in der Zeit vom 25.08.2021, 23:00 Uhr bis zum 26.08.2021, 11:00 Uhr beschädigt wurde. Die Überprüfung ergab, dass im genannten Zeitraum durch unbekannte Täter die Scheibe der hinteren Tür auf der Beifahrerseite eingeschlagen wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt.

