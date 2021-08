Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruchsversuch

Jena (ots)

Am Camsdorfer Ufer haben Unbekannte versucht in ein Haus zu gelangen. Am Mittwochnachmittag, gegen 15:15 Uhr, stellte eine Bewohnerin des Hauses an der Eingangstür frische Hebelspuren fest. Der Tatzeitraum lässt sich auf 12:30 Uhr - 14:30 Uhr eingrenzen. Der oder die Unbekannten schafften es nicht in das Haus zu gelangen, sodass zwar Sachschaden an der Tür entstand, allerdings keinerlei Beutegut in die Hände der Diebe fiel.

