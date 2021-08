Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Messer versteckt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Zu einer Bedrohung kam es am Mittwochabend in Hermsdorf. Ein scheinbar stark angetrunkener Mann näherte sich vor einem Einkaufsmarkt einer zweiköpfigen Personengruppe und sprach diese an. Allerdings verstanden sie den Unbekannten nicht, ebenso wenig konnten sie erkennen, dass der 52-jährige Rumäne ein Messer hinter seinem Rücken verbarg. Eine weitere, etwas Abseits stehende, Person erkannte allerdings den Gegenstand hinter dem Rücken und brachte den 52-Jährigen zu Boden, ehe dieser in irgendeiner Form agieren konnte. Der 52-jährige Täter wurde dabei verletzt und musste anschließend ins Klinikum gebracht werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille.

