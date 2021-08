Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Erwischt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein 42-Jähriger wurde am Mittwochmittag dabei beobachtet, wie dieser in Eisenberg ein Fahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr bewegte, obwohl der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Dies rief natürlich die Polizei auf dem Plan, welche den Mann umgehend an seiner Wohnanschrift aufsuchte. Der 42-Jährige gab zu, dass er widerrechtlich den Opel führte und stand zudem noch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Während der Sachverhaltsaufnahme fanden die Beamten zudem noch weitere geringe Mengen an Betäubungsmittel in der Wohnung des 42-Jährigen. Er kann sich nun auf mehrere Anzeigen gefasst machen.

