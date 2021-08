Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zerstört

Saale-Holzland-Kreis (ots)

In Waltersdorf haben Unbekannte die hintere Dreiecksscheibe eines Audi zerstört. Das Fahrzeug wurde am Sommerberg geparkt. Der Schaden wurde am Mittwochmorgen durch den Eigentümer festgestellt. Augenscheinlich haben der oder die Täter aber nichts aus dem Fahrzeug entwendet.

