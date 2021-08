Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sachbeschädigung

Weimar (ots)

In der Zeit vom 24.08.2021, 17:30 Uhr bis zum 25.08.2021, 06:20 Uhr wurden durch unbekannte Täter auf dem Parkplatz einer Kleingarten-anlage neben dem A &. O - Hotel in der Buttelstedter Straße, an ins-gesamt 4 Pkw die Luft aus den Vorderrädern abgelassen. Ob und welche Schäden hierbei entstanden sind, wird derzeit noch geprüft.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell