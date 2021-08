Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall

Weimar (ots)

Eine 15-jährige Radfahrerin befuhr am 25.08.2021 gegen 16:00 Uhr die Schwanseestraße aus Richtung Gaberndorf kommend in Richtung Stadt-zentrum. Aufgrund von Unachtsamkeit streifte sie beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäss geparkten Pkw, blieb am Außenspiegel hängen,stürzte und verletzte sich leicht. Am Pkw entstand ein Sachschaden von 300 Euro. Die junge Dame wurde vorsorglich zur Untersuchung ins Klinikum verbracht.

