Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall

Weimar (ots)

Die Fahrerin eines Pkw Citroen befuhr am 25.08.2021 gegen 15:50 Uhr die Coudraystraße in Richtung Schwanseestraße. Da sie mit dem Pkw wenden wollte, fuhr sie rückwärts in eine Einfahrt, legte den Vorwärtsgang ein und fuhr wieder in Richtung Sophienstiftsplatz. Hierbei übersah sie eine die Fahrbahn überquerende Fußgängerin und es kam zur Kollision. Die Fußgängerin stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie kam zur Behandlung ins Klinikum.

